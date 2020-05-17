المالية والصحة تتفقان على أولوية صرف التخصيصات لمواجهة كورونا

2020/05/17 | 17:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ترأس حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب, الاجتماع الثاني عشر لخلية الازمة النيابية اليوم الاحد 17- ايار 2020, بحضور وزيري المالية علي عبد الامير علاوي ، ووزير الصحة د.



حسن التميمي ورئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري ومقرر خلية الازمة د.



جواد الموسوي وعدد من السادة النواب .

وقال الكعبي خلال الاجتماع ان سبب استضافة السادة وزيري المالية والصحة والكادر المتقدم في الوزارتين , هو لإيجاد حل لمشكلة النقص الحاد في العلاجات والمستلزمات الطبية والعلاجية ليس فقط لمواجهة جائحة كورونا , بل لان اغلب المؤسسات الصحية سواء في بغداد او بقية المحافظات بدأت بفقدان قدرتها على تأمين خدماتها الطبية والعلاجية للمواطنين بسبب انعدام التخصيصات المالية , مؤكدا ان هناك شرائح عدة لا يمكن اهمال تأمين علاجاتها مثل امراض السرطان والعجز الكلوي واللوكيميا وغيرها .

واكد رئيس خلية الازمة النيابية الاتفاق على جملة توصيات سيتم العمل بها خلال المرحلة المقبلة منها منح وزارة الصحة اولوية عاجلة في عمليات صرف التخصيصات المالية , ومنح صلاحيات اوسع للمحافظات ".

بدوره اوضح وزير المالية ان وزارته منحت القطاع الصحي اولوية من حيث صرف التخصيصات سواء الحكومية او المنح والمساعدات , مؤكدا ان الحكومة شكلت خلية ازمة اقتصادية لبحث تداعيات الازمة المالية ورفع مقترحاتها لرئيس الوزراء وستعقد اول اجتماعاتها غدا الاثنين .

كما نوه وزير الصحة حسن التميمي ان اجتماع اليوم انتهى بفتح قناة مباشرة ما بين وزارته ووزارة المالية لمنحها اولوية في عمليات التخصيص واتمام العقود للحد من التأخير الذي سيؤثر على طبيعة الواقع الطبي والصحي في بلدنا الذي يعيش ازمة خطيرة ممثلة بجائحة كورونا".

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