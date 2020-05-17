2020/05/17 | 17:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تغريدة محمد جعفر الصدر - سفير العراق في بريطانيا

ان الاعراف الدبلوماسية تستوجب احترام البعثات الاجنبية لثقافة ال...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( سفير العراق في بريطانيا يطالب سفارتها ببغداد وبعثة الاتحاد الاوروبي بتصحيح خطأ رفع علم المثليين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( سفير العراق في بريطانيا يطالب سفارتها ببغداد وبعثة الاتحاد الاوروبي بتصحيح خطأ رفع علم المثليين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).