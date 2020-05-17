الكاظمي: الداخلية وزارة كبيرة ومن غير المعقول أن يتعرض المواطنون للخطف والإختفاء بدون رادع

2020/05/17 | 17:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاحد (17 أيار 2020)، وزارة الداخلية بإستخدام كل امكاناتها للكشف عن المختطفين والمغيبين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي أكد خلال زيارته وزارة الداخلية، ظهر اليوم الأحد، على ضرورة أن يتركز عمل الوزارة على خدمة المواطنين وحفظ كرامتهم وترسيخ القانون وحكم العدالة، وبناء مؤسسة مهنية تعيد للدولة هيبتها وتحارب الفساد دون محاباة لأحد".

واضاف البيان ان "الكاظمي عقد اجتماعاً بمقر الوزارة بحضور وزير الداخلية عثمان الغانمي، ووجّه بضرورة استخدام كل امكانات الوزارة للكشف عن مصير المختطفين والمغيبين"، مبينا أن "الداخلية وزارة كبيرة ومن غير المعقول أن يتعرض المواطنون للخطف والإختفاء بدون رادع، وعليكم متابعة هذه القضايا وحسمها، مضيفا بأن هناك عصابات إجرامية تتحرك عبر غطاء غير شرعي، وتمارس نشاطاتها اعتمادا على تخويف الناس، وأن الموقف الحازم من الأجهزة الأمنية سيكون كفيلا بوضع حد سريع لذلك، وكلنا ثقة بقدرة قواتنا".

وتابع ان "رئيس الوزراء خاطب ضباط وزارة الداخلية بقوله: لا تخشوا من أي جهة تدعي الانتماء السياسي، تحركوا ضد عصابات الخطف والجريمة المنظمة، وابذلوا المزيد من الجهد للحد من انتشار المخدرات، فضلاً عن محاربة الفساد والترهل والتدخلات السياسية".

وشدد الكاظمي على "أن الجريمة والفساد والتدخل السياسي كلها تحديات تواجه الدولة وهيبتها، وأن الحكومة عازمة على التصدي لها كأولوية"، مؤكدا على "ضرورة التعاطي مع الاحتجاجات بروح مختلفة على أساس احترام القوانين وقيم حقوق الانسان، وحماية كرامة المواطن العراقي ".

وبين الكاظمس أن "الضابط الذي يؤدي واجبه بكفاءة ومهنية سوف يكرّم، أما المقصر والمعتدي، فالعقوبة بإنتظاره"، مضيفا بأنه "سيكون كالسيف مع من يتجاوز على المواطن".

بغداد اليوم-بغداد

وجه وزير الدفاع، الفريق الركن، جمعة عناد، الأحد، دعوة لفرض سلطة القانون وهيبة الدولة، اثناء زيارته الى محافظة ديالى.

وذكر المكتب الاعلامي لوزير الدفاع، في بيان، أن الاخير "زار محافظة ديالى في زيارة لتفقد اوضاعها الامنية و

بغداد اليوم- بغداد

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الاحد (17 أيار 2020)، إن المدن المحررة لن تستقر دون حسم ملف اعادة النازحين الى مناطقهم.

وقال العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" المناطق المحررة في دي

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد (17 أيار 2020)، ترأس الوزير عثمان الغاني، اجتماعا لخلية الازمة لمواجهة فايروس كورونا في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الغانمي ترأس اجتماعا لخلية الازمة

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