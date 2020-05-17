2020/05/17 | 17:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

وجه وزير الدفاع، الفريق الركن، جمعة عناد، الأحد، دعوة لفرض سلطة القانون وهيبة الدولة، اثناء زيارته ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير الدفاع يوجه من ديالى دعوة لفرض سلطة القانون وهيبة الدولة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير الدفاع يوجه من ديالى دعوة لفرض سلطة القانون وهيبة الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).