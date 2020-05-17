الحشد يعلن تطهير مناطق بصحراء غرب صلاح الدين العراقية

2020/05/17 | 17:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي، الأحد، تطهير مناطق شاسعة في صحراء غرب محافظة صلاح الدين وتدمير عدد من العبوات الناسفة وذلك ضمن عمليات أسود الجزيرة....

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