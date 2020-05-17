ادانة واسعة لرفع بعثة الاتحاد الأوربي لعلم المثليين بالعراق

2020/05/17 | 17:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادان كل من تحالف سائرون وكتلة دولة القانون النيابية وديوان الوقف الشيعي بالاضافة نائب رئيس البرلمان العراقي بشير الحداد، رفع علم المثليين في بغداد، ف...

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