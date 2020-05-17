الصدر يحدد طريقة الرد على رفع علم المثليين ببغداد

2020/05/17 | 17:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر في تغريده له على توتير ، على رفع علم المثليين في العاصمة بغداد ودعا لمعاقبة الفاعلين ومطالبتهم بالاعتذار...

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