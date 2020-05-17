2020/05/17 | 17:51 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستشفى البيطري في ذي قار: خلو المحافظة من أية اصابات بانفلونزا الطيور هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/17 | 17:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المستشفى البيطري في ذي قار: خلو المحافظة من أية اصابات بانفلونزا الطيور) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المستشفى البيطري في ذي قار: خلو المحافظة من أية اصابات بانفلونزا الطيور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).