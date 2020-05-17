2020/05/17 | 17:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر هاشتاك (كلا لعلم المثليين بالعراق) ترند العراق بعدد من الغريدات تجاوز الـ10 الالف تغريدة.واطلق هذا الهاشتاك رفضا لما قامت به بعثة الاتحاد الأوربي صباح اليوم الاحد، من رفع علم المثليين في قلب العاصمة بغداد وهو خرقا دستوريا واضحا ومنافيا لديننا الاسلامي ولعاداتنا وتقاليدنا.وجوبه هذا التصرف برد فعل شعبي وسياسي واسع، فيما طالبوا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هاشتاك (#كلا لعلم المثليين بالعراق) يتصدر ترند العراق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هاشتاك (#كلا لعلم المثليين بالعراق) يتصدر ترند العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).