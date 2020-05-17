الاتحاد الكردستاني: اسبوع يفصل الكاظمي عن اكمال كابينته الوزارية

2020/05/17 | 17:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… اكد الاتحاد الكردستاني العراقي، الاحد، ان اسبوعا واحدا امام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحسم كابينته الوزارية ، مبينا انه لن يقف عائقا امام تمرير باقي الكابينة في حال رفض مرشحي وزارتي الخارجية والعدل.وقال النائب عن الاتحاد شيروان ميرزا لـ/المعلومة/ ان “الكرد قدموا بشكل نهائي رغم المفوضات فؤاد حسين لوزارة الخارجية وخالد شواني لوزارة […]

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