الكاظمي بخاطب “ناري” لضباط وزارة الداخلية: لا تخشوا الجهات المنتمية سياسًا.. لايعقل خطف المواطنين دون رادع

2020/05/17 | 17:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أبدى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي استغرابه من تعرض المواطنين للخطف دون رادع، وذلك أمام ضباط وزارة الداخلية خلال زياة للوزارة اجراها اليوم، فيما شدد على عدم الخشية من اي جهة تدعي الانتماء السياسي، والضرب بقوة، فيما لوح بعقوبات تنتظر الضباط المقصرين.وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان تلقت “يس عراق” […]

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