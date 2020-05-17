الكعبي يطالب بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق بتقديم اعتذار رسمي

2020/05/17 | 18:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الأحد، بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق بتقديم اعتذار رسمي.

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