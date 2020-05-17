عن سوريا.. كذبة أهميتها وموقعها الاستراتيجي

2020/05/17 | 18:08 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشأ السوريون معتقدين أن بلدهم مطمعٌ للدول الاستعمارية، وأنّ دول الغرب والإمبريالية الأميركية تتربّص بسوريا كي تسيطر عليها نظراً “لموقعها الاستراتيجي ” وثرواتها، لتأتي الثورة السورية ويُدرك من خلالها السوريون، أن الغرب من ناضلوا تاريخياً…

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