هروب عناصر من داعش من سجن في شمال سوريا

2020/05/17 | 18:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قلت وكالة الأنباء السورية الرسمية، الأحد، عن مصادر أهلية إفادتهم بهروب عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي المحتجزين في سجن الهول بريف الحسكة الشرقي الذي تشرف عليه قوات سوريا الديمقراطية.وأوضحت تلك المصادر لوكالة سانا إن حالة من الطوارئ تسود المنطقة بعد وقوع عملية الفرار.وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد سيطرت أوائل الشهر […]

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