مع قرب العيد وعودة الاصابات.. السليمانية تشدد اجراءات الوقاية من كورونا بـ22 قراراً

2020/05/17 | 18:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت خلية الأزمة في محافظة السليمانية، يوم الأحد، عن إصدار 22 قرارا مع قرب حلول عيد الفطر وتسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وأبلغت الخلية وكالة شفق نيوز، أنها عقدت اجتماعاً طارئاً بإشراف من المحافظ هفال ابو بكر بعد تسجیل 13 حالة إصابة بفيروس كورونا في المدينة"، موضحة أن "الاجتماع جاء لتقیيم مراحل محاربة الجائحة".

واشارت الخلية إلى صدور 22 قرارا مع قرب حلول عيد الفطر، منها "ابقاء النقاط الحدودیة مغلقة ومنع التنقل من خلال المعابر الحدودیة"، لافتة الى أن "التبادل التجارې سیبقی کما کان مقرر علیە من قبل وستبقی نقاط التفتیش و السیطرات مغلقة و یمنع التنقل عبرها من محافظة الی اخرى".

وتابعت الخلية أن "أي شخص في الخارج یصل للاقلیم سیدخل للحجر الصحي"، موضحة أن "الحظر بین المدن و محافظات الاقلیم سیستمر".

وبينت أن "مطار السلیمانیة سیبقی مغلقا ویمنع دخول السیاح، مشيرة إلى أن "الفرق الطبیة ستواصل عملها في أیام العید".

وقررت الخلية "منع زیارة المقابر و المستشفیات و السجون"، كما شددت على "منع الازدحام في الاماکن العامة".

ولفتت إلى أن "الجوامع والكنائس ستبقی مفتوحة حسب اجراءات و ارشادات الوقایة وستنفتح الاماکن السیاحیة فقط للمواطنین في السلیمانیة".

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