الصحة العراقية تسجل قفزة هائلة في الحصيلة اليومية لعدد المصابين بكورونا

2020/05/17 | 18:22 - المصدر: بغداد اليوم

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الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق

- تم فحص (٣١٠٧) نموذج في كافة المختبرات الم...





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