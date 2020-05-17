الصحة تعلن تسجيل “رقم صادم” بعدد إصابات كورونا اليوم الاحد

2020/05/17 | 18:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق – تم فحص (٣١٠٧) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٤٩٧٠١).– سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (١٤٤) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/ […]

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