عشائر ديالى تتخذ “قرارا هاما” حول عيد الفطر المبارك

2020/05/17 | 18:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أعلنت مديرية شؤون العشائر في ديالى، الاحد، اتخاذ قرار مهم حول عيد الفطر المبارك، مؤكدا حرص قبائل المحافظة على سلامة الأهالي والحفاظ على حياتهم.وقال مدير شؤون العشائر في ديالى العميد علي محمود الربيعي لـ /المعلومة/، ان “زعماء القبائل والعشائر في ديالى ضمن لجنة الراي عقدوا اجتماعا موسعا في بعقوبة وتم اتخاذ قرار […]

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