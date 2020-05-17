2020/05/17 | 18:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر ديوان الوقف الشيعي، اليوم الاحد، بيانان بشان رفع علم “المثليين” في العاصمة بغداد، فيما ادان اصرار بعض الدول الأوربية على إهانة مشاعرنا والاستخفاف بعقائدنا وأخلاقنا المستمدة من الأديان السماوية برفع علم المثليين على سفاراتهم بل على الممثلية الأوربية في بغداد.وتدناه نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيمان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوقف الشيعي يصدر بيانا بشان رفع علم “المثلية” في بغداد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوقف الشيعي يصدر بيانا بشان رفع علم “المثلية” في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).