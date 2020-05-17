العراق يسجّل أعلى معدل يومي بإصابات كورونا.. 144 حالة جديدة

2020/05/17 | 18:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل اعلى معدل إصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الوباء بالبلد.أدناه نص بيان الصحة: الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق – تم فحص (٣١٠٧) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل […]

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