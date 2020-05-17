الكاظمي لضباط الداخلية: لا تخشوا أي جهة سياسية

2020/05/17 | 18:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادشدد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، على ضباط وزارة الداخلية بعدم الخوف من أية جهة سياسية، مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهود للحد من انتشار المخدرات.وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان الكاظمي "أكد خلال زيارته وزارة الداخلية، ظهر اليوم الأحد، على ضرورة أن يتركز عمل الوزارة على خدمة المواطنين وحفظ كرامتهم وترسيخ القانون وحكم العدالة، وبناء مؤسسة مهنية تعيد للدولة هيبتها وتحارب الفساد دون محاباة لأحد".ووجّه الكاظمي "بضرورة استخدام كل امكانات الوزارة للكشف عن مصير المختطفين والمغيبين، قائلاً إن الداخلية وزارة كبيرة ومن غير المعقول أن يتعرض المواطنون للخطف والإختفاء بدون رادع، وعليكم متابعة هذه القضايا وحسمها".وحذر من ان "هناك عصابات إجرامية تتحرك عبر غطاء غير شرعي، وتمارس نشاطاتها اعتمادا على تخويف الناس، وأن الموقف الحازم من الأجهزة الأمنية سيكون كفيلا بوضع حد سريع لذلك، وكلنا ثقة بقدرة قواتنا".واكد الكاظمي ان على "ضباط وزارة الداخلية بقوله ان لا يخشوا من أي جهة تدعي الانتماء السياسي، وتحركوا ضد عصابات الخطف والجريمة المنظمة، وابذلوا المزيد من الجهد للحد من انتشار المخدرات، فضلاً عن محاربة الفساد والترهل والتدخلات السياسية".وشدد على أن "الجريمة والفساد والتدخل السياسي كلها تحديات تواجه الدولة وهيبتها، وأن الحكومة عازمة على التصدي لها كأولوية".ودعا الكاظمي الى "ضرورة التعاطي مع الاحتجاجات بروح مختلفة على أساس احترام القوانين وقيم حقوق الانسان، وحماية كرامة المواطن العراقي"، مشيرا الى أن "الضابط الذي يؤدي واجبه بكفاءة ومهنية سوف يكرّم، أما المقصر والمعتدي، فالعقوبة بإنتظاره، وأنه سيكون كالسيف مع من يتجاوز على المواطن".

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