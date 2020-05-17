رئيس الوزراء البريطاني: اللقاح ضد كورونا ربما لن يظهر أبدا

2020/05/17 | 18:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..رجح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد ربما لن ير النور أبدا، رغم المساعي الدولية الرامية للحصول عليه.وذكر جونسون في مقال نشرته اليوم الأحد صحيفة “ميل أون صنداي”: “أكدت أننا سنبذل قصارى الجهد بغية إيجاد لقاح، ولا يزال أمامنا طريق طويل نحو هذا الهدف، وعلي القول بصراحة […]

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