وزارة الصحة تعلن تسجيل 144 اصابة جديدة بكورونا في العراق

2020/05/17 | 18:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، الاحد، عن تسجيل 144 اصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق، فيما اشارت الى شفاء 92 حالة.وادناه نص الموقف الوبائي في العراق لليوم الاحد: تم فحص (٣١٠٧) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٤٩٧٠١).سجلت في مختبرات

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