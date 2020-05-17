الكهرباء: رئيس الوزراء أوصى بمعالجة الاختناقات في قطاع النقل وشبكات التوزيع

2020/05/17 | 18:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، احمد موسى اليوم الاحد، عن تفاصيل زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الوزارة، فيما اشار الى ان الكاظمي اوصى بمعالجة الاختناقات في قطاع النقل وشبكات التوزيع.

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