2020/05/17 | 18:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي في وزارة الداخلية: من غير المعقول تعرض المواطنين للخطف والاعتداء دون رادع! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/17 | 18:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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