سفير العراق في لندن يطالب سفارة بريطانيا في بغداد وبعثة الاتحاد الأوروبي بالإعتذار عن خطأ رفع علم المثليين

2020/05/17 | 18:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد طالب سفير العراق في المملكة المتحدة، محمد جعفر الصدر، اليوم الاحد، السفارة البريطانية في ببغداد وبعثة الاتحاد الاوروبي بتصحيح خطأ رفع علم المثليين.وكتب الصدر في تغريدة له قائلاً: “ان الاعراف الدبلوماسية تستوجب احترام البعثات الاجنبية لثقافة البلدان المضيفة ديناً واعرافاً وقيماً اخلاقية.#”.وتابع ” أستنكر بشدة ما قمت به سفارة […]

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