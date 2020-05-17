الحشد الشعبي يعفر الجامعة المستنصرية للوقاية من كورونا

2020/05/17 | 18:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت مديريه طبابة الحشد الشعبي بالتعاون مع الواء 40، الأحد، بحملة تعفير في الجامعة المستنصرية وذلك ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

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