اللواء المدرع يعتقل المتورطين بالنزاع العشائري في البصرة

2020/05/17 | 18:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الاحد، الشروع بعمليات واسعة لمداهمة المطلوبين في قضائي المدينة والزبير شمالي وغربي المحافظة، مشيرة إلى اعتقال عددا من المطلوبين والمتورطين في النزاع العشائري بقضاء المدينة وإحالتهم للقضاء.وأكد قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم جاسم، في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس"، على "تكثيف التواجد الأمني في تلك المناطق بالتنسيق مع أفواج الطوارئ وإسناد مباشر من قبل لواء 36 المدرع".ودعا شيوخ العشائر وأبناء المنطقة "لضبط النفس وإسناد القوات الأمنية لتنفيذ أوامر القبض على المطلوبين".وأشار إلى أن "الحملة التي شملت قضاء المدينة بسبب النزاع العشائري الأخير، كما أن الحملة في الزبير والمناطق المحيطة تهدف لتفعيل مذكرات إلقاء القبض وتحديد بعض الأهداف حسب المعلومات الاستخبارية وذلك لفرض بيئة آمنة ومستقرة في محافظة البصرة".يذكر أن احد المناطق التابعة إلى قضاء المدينة قد شهدت ليلة امس تجدد نزاع عشائري مسلح، وسط أنباء عن إصابة عدد من المواطنين وتضرر أسلاك الكهرباء نتيجة المواجهة المسلحة التي شلت المنطقة.

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