نظرة تصورية على العناصر التي تسهم في تشكيل المجتمع - حسين محمود التلاوي

2020/05/17 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسين_محمود_التلاوي تتعد العناصر التي تساهم في تشكيل المجتمعات.



وهنا نحن يتعين توضيح أن فكرة وجود مجتمعات أصلية تتحد مع غيرها من المجتمعات لتكون مجتمعًا جديدًا، وكذلك صبغ مجتمعات واقعية بصبغة جديدة أو إعادة إحياء مجتمعات تشتت، هي كلها نقاط تفترض وجود مجتمع أصلى يتعرض لحالة من التغيير، وهو ما يختلف عن الحديث عن الدوافع التي تسهم في تشكيل مجتمع انطلاقًا من نقطة الصفر.وفي الأسطر التالية، سوف نلقي نظرة على مجموعة من ......





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