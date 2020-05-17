العراق يعلن تسجيل اكبر حصيلة اصابات يومية بفيروس كورونا

2020/05/17 | 18:53 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة العراقية، عصر الاحد، تسجيل ١٤٤ إصابة بفيروس كورونا في حصيلة هي الاعلى منذ تفشي الفيروس في اذار الماضي.

والى جانب الاصابات اليومية تم تسجيل حالتي وفاة و92 حالة شفاء.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تم فحص (٣١٠٧) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٤٩٧٠١)".

وأضافت أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (١٤٤) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٦٦

بغداد/ الكرخ: ٢٢

مدينة الطب: ١٧

البصرة: ٤

واسط: ٩

كربلاء: ١٦

المثنى: ٣

السليمانية: ٧

ولفت البيان إلى "تسجيل ٩٢ حالة شفاء، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ١٠

بغداد / الكرخ: ٤٩

مدينة الطب: ٥

البصرة: ١٠

بابل : ٤

المثنى: ٩

ذي قار: ١

اربيل : ٤

كما أشار البيان إلى أنه "تم تسجيل حالتي وفاة الأولى في مدينة الطب، والثانية في ديالى".

وأوضح البيان أن "مجموع الإصابات ارتفاع إلى ٣٤٠٤، فيما وصل مجموع حالات الشفاء إلى ٢٢١٨، أما الراقدين الكلي فبلغ ١٠٦٣، في حين وصل مجموع الوفيات إلى ١٢٣".

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