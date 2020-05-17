أول تعليق من وزير الصحة بعد تسجيل 144 إصابة بكورونا في اعلى حصيلة يومية يشهدها العراق

2020/05/17 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

في أول تعليق له ، اعقب اعلان الوزارة تسجيل 144 إصابة بكورونا اليوم ، أكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي ، الأحد 17-5-2020، ان رفع حظر التجوال الكلي واستبداله بالحظر الجزئي ادى الى انتشار فيروس كورونا وازدياد عدد الاصابات.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن التميمي قوله ان" عدم التزام المواطنين بالحظر الجزئي ، تسبب بمشاكل كثيرة في مجال زيادة عدد الاصابات بفيروس كورنا".

واضاف ان "جائحة كورونا اصبحت واقع حال يجب ان يتم التعامل معها عبر الالتزام بالوقاية لمنع الاصابة".

واشار الى ان "اهم النقاط التي ركزنا عليها ، هي تشديد الاجراءات من قبل القوات الامنية ، والتأكيد على موظفي الدولة الذين يواصلون تأدية واجباتهم بالالتزام بالوقاية الصحية بشكل كامل ، فضلا عن ضرورة التشديد على الاجهزة الامنية بالمساعدة في فرض الحجر الصحي المناطقي الذي يعد ضروريا للحد من انتشار الفيروس ، اضافة الى توفير المبالغ المالية اللازمة لتوفير اعداد كبيرة من الفحوصات المختبرية لتشخيص الفيروس، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات".

وتابع التميمي ان "لدينا عدداً من المستشفيات الممتلئة بالمصابين، وتم فتح مستشفيات اخرى لمعالجة المصابين بفيروس كورونا"، مشيرا الى "استحداث بعض المستشفيات المتنقلة والسريعة في بعض المناطق لاستيعاب الاعداد الكبيرة من المصابين".

ولفت الى انه "سيتم اعتماد الحجر المناطقي للمناطق التي سجلت بها اكثر نسبة اصابات ، وخاصة في جانب الرصافة من بغداد ، كما ان محافظتي البصرة والسليمانية من بين اكثر المناطق التي سجلت فيها الاصابات بالفيروس".

واوضح ان " وزارة الصحة كانت معترضة ابتداء على رفع الحظر الجزئي، وان رفع الحظر الكلي الى جزئي سبب مشاكل كثير وادى الى انتشار فيروس كورونا بشكل اكبر في البلاد".

وسجلت وزارة الصحة والبيئة، الأحد (17 أيار 2020) 144 إصابة بفيروس كورونا، بقفزة هائلة في الحصيلة اليومية لعدد المصابين بالفيروس، مقارنة بيوم أمس الذي سجلت فيه 67 إصابة.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "تم فحص 3107 نموذج في المختبرات المختصة كافة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 149701".

وفيما اشارت الى أن مختبراتها "سجلت 144 إصابة"، بينت أنها تتوزع كالتالي: "بغداد/ الرصافة: 66، وبغداد/ الكرخ: 22، ومدينة الطب: 17، والبصرة 4، وواسط: 9، وكربلاء: 16، والمثنى: 3، والسليمانية: 7".

ولفتت الى أنها سجلت 92 حالة تعافي من الفيروس، توزعت كالتالي: "بغداد/ الرصافة: 10، وبغداد / الكرخ: 49، ومدينة الطب: 5، والبصرة: 10، وبابل: 4، والمثنى: 9، وذي قار: 1، واربيل : 4".

وأضافت، أنها "سجلت وفاتين، واحدة في مدينة الطب، والأخرى في ديالى".

ونبهت على أن المجموع الكلي، لـ"حالات الشفاء، بلغ 2218، والراقدين 1063، والوفيات: 123".

بغداد اليوم- بغداد

طالب سفير العراق في المملكة المتحدة، محمد جعفر الصدر، اليوم الاحد، السفارة البريطانية في ببغداد وبعثة الاتحاد الاوروبي بتصحيح خطأ رفع علم المثليين.

وكتب الصدر في تغريدة له قائلاً: "ان الاعراف الدبلوماسية تستوجب احترام ا

بغداد اليوم - متابعة

حصلت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي تم تشكيلها نتيجة اتفاق بين رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، وزعيم تحالف "أزرق-أبيض"، بيني غانتس، على الثقة من قبل الكنيست.

وصوت 73 عضوا في الكنيست، خلال اجتماع له اليوم

بغداد اليوم _ كردستان

دعا النائب عن كتلة المستقبل الكردية، سركوت شمس الدين، الأحد 17-5-2020، الحكومة الاتحادية إلى استخدام الخيار العسكري لايقاف تصدير نفط اقليم كردستان، فيما أشار إلى عدم جدوى الحوار مع جهات لا تؤمن بالدولة العراقية، حسب تعب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( أول تعليق من وزير الصحة بعد تسجيل 144 إصابة بكورونا في اعلى حصيلة يومية يشهدها العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( أول تعليق من وزير الصحة بعد تسجيل 144 إصابة بكورونا في اعلى حصيلة يومية يشهدها العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).