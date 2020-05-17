صحة واسط توضح تفاصيل الحالات الـ 9 المؤكد اصابتها بفيروس كورونا اليوم

2020/05/17 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- واسط

كشفت دائرة صحة واسط تفاصيل الـ9 حالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا.

واعلنت الدائرة تسجيل "...





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