2020/05/17 | 18:55 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد سجلت وزارة الصحة، اليوم الأحد، رقما قياسيا بعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ بداية انتشار الوباء، حيث أعلنت عن تسجيل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق وجاء في بيان وزارة الصحة لهذا اليوم، "تم فحص (٣١٠٧) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٤٩٧٠١).سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (١٤٤) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: ٦٦بغداد/ الكرخ: ٢٢مدينة الطب: ١٧البصرة: ٤واسط: ٩كربلاء: ١٦المثنى: ٣السليمانية: ٧- الشفاء: ٩٢ حالة ، وكما يلي:بغداد/ الرصافة: ١٠بغداد / الكرخ: ٤٩مدينة الطب: ٥البصرة: ١٠بابل : ٤المثنى: ٩ذي قار: ١اربيل : ٤- الوفيات : حالتانحالة في مدينة الطبحالة في ديالىمجموع الإصابات : ٣٤٠٤مجموع حالات الشفاء: ٢٢١٨الراقدين الكلي: ١٠٦٣مجموع الوفيات: ١٢٣

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في أكثر ارتفاع منذ بداية الوباء.. الصحة تسجل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في أكثر ارتفاع منذ بداية الوباء.. الصحة تسجل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).