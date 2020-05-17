بعد قليل.. بايرن ميونيخ يخوض اولى مبارياته في حقبة

2020/05/17 | 18:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةيلتقي في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الاحد ، فريق بايرن ميونيخ مع يونيون برلين على ملعبه ضمن الجولة الـ26 من الدوري الألماني.وأعلن ، مدرب بايرن ميونخ، هانز فليك ، تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة يونيون برلين في عقر داره، وحسب التشكيلة فأنه تم وضع الثلاثي إيفان بيريسيتش، لوكاس هيرنانديز وكينجسلي كومان على مقاعد البدلاء منذ البداية.وشهدت التشكيلة بدء الظهير النمساوي ديفيد ألابا في قلب الدفاع، بدلًا من هيرنانديز.تشكيلة الفريق البافاري، جاءت على النحو التالي: "نوير، بافارد، بواتينج، ألابا، ديفيز، كيميتش، ألكانتارا، جوريتسكا، جنابري، مولر وليفاندوفسكي".أما تشكيلة يونيون، تتألف من "جيكيويكز، شلوتربيخ، هوبنر، سوبوتيتش، لينز، تريميل، بروميل، أندريتش، إنجفارستسين، أوجاه وبوتلر".

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