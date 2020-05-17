2020/05/17 | 18:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددعا محافظ ذي قار، ناظم الوائلي، اليوم الاحد، لجنة الخدمات النيابية لغرض استثناء المحافظة من قرار التريث في التعاقد لتنفيذ مشاريع خدمية جديدة كون المحافظة "منكوبة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. محافظ ذي قار يطالب البرلمان باستثناء المحافظة من إيقاف المشاريع الخدمية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. محافظ ذي قار يطالب البرلمان باستثناء المحافظة من إيقاف المشاريع الخدمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).