كورونا يتسبب بازدهار بعض القطاعات في الامارات

2020/05/17 | 19:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أدى كورونا إلى انهيار بعض مجالات العمل وإحداث أزمة اقتصادية، فيما كان له آثار إيجابية على مجالات أخرى في الإمارات العربية المتحدة.ونشرت شبكة “سي إن إن” إحصائيات ازدهار بعض القطاعات وازدياد الطلب على بعض المهارات والوظائف الضرورية لمواجهة أزمة كورونا وتخطّي العواقب المترتبة عليها.فازدهر مجال الإنترنت بعد أن لجأ معظم […]

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