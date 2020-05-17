2020/05/17 | 19:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت مجموعة الخلية الطبية العراقية، اليوم السبت، ان فيروس كورونا ليس مثل نظرائه في عائلة فيروسات الأيدز، على خلاف تفسيرات منظمة الصحة العالمية.وقالت المجموعة في تدوينة على فيسبوك، تابعتها “يس عراق”، “لا نتفق مع ما ذكرتهُ منظمة الصحة العالمية حول توطن فايروس كورونا في العراق، حيث قالت أنهُ سيتحول الى فايروس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجموعة طبية تخالف الصحة العالمية: هل سيتوطن وباء كورونا في العراق؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجموعة طبية تخالف الصحة العالمية: هل سيتوطن وباء كورونا في العراق؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).