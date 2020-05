دولة عربية تعلن رسميا أول أيام عيد الفطر

2020/05/17 | 19:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار قرار بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق رفع علم المثليين في مقرها في بغداد جدلا في العراق على المستويي الرسمي والشعبي.برلمانيا، دانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي، الأحد، رفع العلم معتبرة أنه "تجاوز على القيم والأعراف الاجتماعية للشعب العراقي"، ودعت اللجنة وزارة الخارجية إلى "القيام بدورها في منع أي تجاوزات أخرى تحدث في المستقبل من قبل البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق".

ورفع "علم قوس قزح" من قبل بعثة الاتحاد الأوربي في العراق بالاشتراك مع السفارتين البريطانية والكندية فيه، وقالت البعثة إن رفع العلم هو للاحتفال بـ"اليوم العالمي ضد رهاب المثلية الجنسية ورهاب التحول الجنسي" ولجذب الأنظار نحو "حقوق المثليين والمتحولين جنسيا".

Together with @CanadainIraq and @UKinIraq, today in Baghdad we join EU Delegations worldwide in raising the rainbow flag to mark the International Day Against Homophobia and Transphobia and highlight the rights of Lesbian Gay Bisexual Transgender people 🏳️‍🌈#EU4LGBTI #IDAHOT2020 pic.twitter.com/TMGv9yxyk8— EU in Iraq 🇪🇺🇮🇶 (@EUinIraq) May 17, 2020

وقالت البعثة الأوربية إنها انضمت إلى "البعثات الأوروبية الأخرى حول العالم" بهذا الإجراء.

عراقيون عبروا عن رفضهم للخطوة عبر تغريدات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مرفقة بهاشتاع "#كلا_لعلم_المثليين_بالعراق".

لكن مغردين آخرين شاركوا الوسم قالوا إن على العراقيين مراقبة "ميول الحكومة للسرقات" بدلا من "مراقبة حرية وميول الآخرين الجنسية"، وتوعدوا بـ"انتصار كل المضطهدين" مقابل فقدان "أساليب القمع الديني والاجتماعي القدرة على تبرير الظلم وسلب الحقوق".

راقبوا ميول الحكومة للسرقاتولذة أهل الدين في نشر الفقر بالخرافاتبدلاً من مراقبة حرية وميول الآخرين الجنسية📌سينتصر كل المضطهدين لم يعد لاساليب القمع الديني والاجتماعي القدرة على تبرير الظلم وسلب الحقوق#كلا_لعلم_المثليين_بالعراق pic.twitter.com/wW4JzO4DBw— علي (@gasV3aGl3LN4DUL) May 17, 2020

ياخي شبيكم وي العلم ترا حلو 😂😂#كلا_لعلم_المثليين_بالعراق pic.twitter.com/0So5wxHyYD— مرتضى باسم (@fyuPOdzNq5oW74C) May 17, 2020

وقررت بعثات الاتحاد الأوروبي في أنحاء العالم رفع علم قوس قزح لإحياء اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية والتحول الجنسي، والذي يصادف 17 مايو حيث يسلط فيه الضوء على حقوق المثليين ومتحولي الجنس ومزدوجي الجنس.

وفي 17 مايو من عام 1990 أعلنت منظمة الصحة العالمية حذف المثلية الجنسية من قائمة الأمراض النفسية، منهية بذلك القرار فترة طويلة من تصنيف المثلية على أنها مرض.

وبمناسبة القرار اعتبر المجتمع الدولي ذلك اليوم من كل عام يوما عالميا لمناهضة رهاب المثلية الجنسية والتحول الجنسي.

وعادة ما تشهد مدن عالمية مسيرات دعما للمثليين لتسليط الضوء على معاناتهم في المجتمعات التي لا تتقبلهم، حيث لا تعترف قوانين كثير من الدول بحقوقهم.

