نائب: الحبلوسي يعيش أيامه الأخيرة سياسيا

2020/05/17 | 19:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… بين النائب المستقل باسم خزعل، الأحد، أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يعيش أيامه الأخيرة سياسيا بعد تدخله بتشكيل حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال خزعل في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الحلبوسي خسر تأييد الكتل السياسية له داخل المكون السني وحتى الشيعي”، لافتا إلى إن “تحركات الحلبوسي مع أمريكا والتدخل بتشكيل الحكومة وفرض […]

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