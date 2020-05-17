إشكالية الدين والقومية

2020/05/17 | 19:15 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جعفر المظفر الإشكاليات الصعبة التي تؤسس لها العلاقة ما بين الديني والقومي نجده في الغالب ونحن نتحدث عن العرب والفرس.فالتاريخ العربي السياسي مرتبط تماما، لا بل ومتفاعل، مع قضية الإسلام، بدايته وتكونه وانتشاره وثقافته ورموزه.بالمقارنة مع المسيحية مثلا، فإنه لا توجد أمة من الأمم بإمكانها أن تدعي قربها من الدين المسيحي أو ريادتها […]

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