2020/05/17 | 19:15 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خالد القشطيني من الأكلات الشعبية الرائجة في العراق أكلة أبيض وبيض.وهي البيضة والسلطة الملفوفة برغيف خبز.والكلمة تفضح هذا الهوس العربي بلون البياض.لا أدري إن كنا قد سمينا بيضة الدجاجة هذا الاسم تيمناً باللون الأبيض أم أننا عشقنا بيضة الدجاجة للونها الأبيض.وكثيراً ما انعكس ذلك في شعرنا وأدبنا.وإذا رجعنا عدة قرون […]

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