حضرات السادة المسافرين

2020/05/17 | 19:15 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داود الفرحان قطع اتحاد النقل الجوي الدولي «إياتا» الشك باليقين: لا أمل في تعافي النقل الجوي قبل مرور ثلاث سنوات على الأقل.وهذا يعني أن كل ما له علاقة بالطيران الخارجي والسياحة والسفر سيظل معلقاً إلى عام 2023 في أحسن الأحوال.فالطائرات مهما كانت حديثة ومتطورة لا تنفعها الكمامات ولا القفازات للوقاية من «الكورونا».الاستثناء […]

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