2020/05/17 | 19:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد رفعه علم المثليين.. رئاسة البرلمان توجه طلبات للإتحاد الأوروبي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/17 | 19:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد رفعه علم المثليين.. رئاسة البرلمان توجه طلبات للإتحاد الأوروبي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد رفعه علم المثليين.. رئاسة البرلمان توجه طلبات للإتحاد الأوروبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).