غرف التجارة: ٢٠ منفذا غير رسمي وراء دخول البضائع الرديئة

2020/05/17 | 19:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشف رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عبد الرزاق الزهيري، الاحد، عن وجود ٢٠ منفذا حدوديا تدخل من خلاله البضائع الرديئة للاسواق.وقال الزهيري في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “غرف التجارة لا تتحمل مسؤولية البضائع الرديئة واغراق الاسواق بالسلع الاستهلاكية بل تتحمل الحكومة ذلك”، لافتا الى ان “السلع الاستهلاكية المتوفرة داخليا ويتم استيرادها […]

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