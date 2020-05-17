الصحة الكوردستانية تصدر شروط اداء الطلبة للامتحانات

2020/05/17 | 19:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجهت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، كتابا لوزارة التربية حددت فيه الشروط والاجرءات الواجب اتباعها خلال اداء الطلبة للامتحانات، مبينة ان الهدف منها هو الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الاقليم.

وجاء في الكتاب الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان على كل طالب ارتداء الكمامة اثناء قدومه الى المدرسة وداخل القاعة واثناء خروجه من المدرسة، مضيفا انه سیتم فحص درجة حرارة الطالب قبل دخول الامتحان فان کانت درجة حرارتە اعلی من 37,2 یجب ان یعزل و بعد الامتحان یرسل لاجراء الفحص.

والزمت التعليمات کل طالب ان يجلب المعقمات الخاصة بە وان يحافظ علی المسافة مابین کل طالب وطالب اخر بما لاتقل عن مترین.

كما الزمت الطالب ان يقوم بتعقیم یدیە قبل و بعد الامتحان، فيما الزمت ادارة المدرسە تهويە قاعات الامتحان ثلاث مرات فې الیوم.

واكدت التعليمات على وجوب تنظیف وتعقیم الصفوف وقاعات الامتحان والرحلات کل یوم، مشددة على ادارات المدارس ان توفر المعقمات وسلات للقمامة من اجل رمي الکمامات المستعملة و الحرص علی عدم رمیها علی الارض.

وتضمنت التعليمات ان تقوم ادارات المدارس باختيار ممر خاص يمر منه الطلاب الى قاعة الامتحان وممر للخروج من الامتحان.

ومنعت التعليمات تجمع الطلاب بعد انتهاء الامتحانات و منع تبادل القرطاسیة مابین الطلاب اثناء اداء الامتحان.

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