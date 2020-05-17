2020/05/17 | 19:22 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد في أعلى معدّل يومي لإصابات وباء #كورونا منذ انتشاره في #العراق، سجّلت #وزارة_الصحة العراقية، الأحد، /144/ إصابة بالفيروس، وحالتي وفاة، و /92/ حالة شفاء.ومنذ أكثر من أسبوع، تسجّل العاصمة #بغداد لوحدها أكثر من…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في أعلى معدّل يومي: /144/ إصابة بـ “كورونا” في العراق) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في أعلى معدّل يومي: /144/ إصابة بـ “كورونا” في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).