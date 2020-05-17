طيران الإمارات تخطط للاستغناء عن نحو 30 ألف وظيفة

2020/05/17 | 19:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قالت “بلومبرغ نيوز” نقلا عن “أشخاص مطلعين على الأمر” إن مجموعة الإمارات تخطط للاستغناء عن نحو 30 ألف وظيفة لتقليص التكاليف في ظل جائحة فيروس كورونا، لتخفض بذلك عدد موظفيها بنحو 30 في المئة من أكثر من 105 آلاف موظف لديها في نهاية مارس/ آذار.وحسب “رويترز” أضاف التقرير أن الشركة تدرس أيضا […]

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