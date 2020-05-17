2020/05/17 | 19:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، حصيلة اليوم الاول من عمليات "اسود الجزيرة" في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "القطعات الامنية المشاركة تتمكن من تحقيق أهدافها المرسومة في العملية التى انطلقت صباح اليوم الاحد بإشراف قيادة العمليات المشتركة وبإسناد جوي من قبل طيران الجيش وطيران القوة الجوية".

وأضاف البيان، أن "القطعات العسكرية تمكنت حتى ساعةِ أعداد هذا الإيجاز، من قتل ثلاثة من عصابات داعش الارهابي احدهما كان يرتدي حزام ناسف فجر نفسه بعد محاصرته من قبل فوج سوات التابع الى مديرية شرطة صلاح الدين".

وأشار إلى "العثور على (7) أوكار بداخل احدها هوائي للاتصالات وحزام ناسف وفرش ومواد غذائية، والعثور على (12) عبوة ناسفة عبارة عن جلكانات وقنابر هاون 120ملم وصواريخ نمساوي تم تدميرها موضعياً من قبل مفارز المعالجة".

وبحسب البيان، عثرت القوات ايضا، على "نفقين، ودمرت عجلة مفخخة نوع بيكب عذاري من قبل طيران الجيش العراقي، في حين جرح (4) من منتسبي فوج سوات اصابتهم بين المتوسطة والخفيفة".

بغداد اليوم- بغداد

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاحد (17 أيار 2020)، وزارة الداخلية بإستخدام كل امكاناتها للكشف عن المختطفين والمغيبين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي أكد خلال زيارته وزارة ا

بغداد اليوم-بغداد

وجه وزير الدفاع، الفريق الركن، جمعة عناد، الأحد، دعوة لفرض سلطة القانون وهيبة الدولة، اثناء زيارته الى محافظة ديالى.

وذكر المكتب الاعلامي لوزير الدفاع، في بيان، أن الاخير "زار محافظة ديالى في زيارة لتفقد اوضاعها الامنية و

بغداد اليوم- بغداد

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الاحد (17 أيار 2020)، إن المدن المحررة لن تستقر دون حسم ملف اعادة النازحين الى مناطقهم.

وقال العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" المناطق المحررة في دي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الاعلام الامني تعلن حصيلة اليوم الاول من عمليات ’’اسود الجزيرة’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الاعلام الامني تعلن حصيلة اليوم الاول من عمليات ’’اسود الجزيرة’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).