مدرب فريق ألماني يدافع عن خرق لاعبيه قواعد التباعد الاجتماعي

2020/05/17 | 19:24 - المصدر: بغداد اليوم

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طالب برونو لاباديا مدرب فريق هيرتا برلين بضرورة تفهم تصرف لاعبيه، خلال فوز الفريق 3-0 على مضيفه ه...





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