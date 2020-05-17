تتمة شهداء 6 أيار 1916 وغيرها, منارة في تاريخنا العربي- 3 على جدار ثورتنا المغدورة رقم269 - جريس الهامس

2020/05/17 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جريس_الهامس تتمة شهداء 6 أيار 1916 ,وغيرها منارة تاريخنا العربي 3- على جدار ثورتنا المغدورة رقم : 269: شهداء ساحة البرج في بيروت 9- الشهيدسيف الدين الخطيب : ولد في دمشق 1888 كان ضابطاً في الجيش العثماني من أسرة مثقفةتلقى العلوم من أعلام عصره ,وكان شاعراًمثقفاً قوي الحجةذوشقفة كما وصف..



إنضم لمحبي الحرية واللامركزية حارب التتريك وإستشهد لمبادئه الوطنية والعربية .10- علي عمر النشاشيبي : ولد في دمشق ......





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